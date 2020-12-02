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Лучшие смартфоны до 20000 рублей - ТОП 10 2020 года
02 дек 2020

В 2020 году не каждый может позволить себе покупку нового флагмана от китайских или корейских производителей, да и прошлогодние модели стоят дорого. Но технологии активно развиваются, что делает их доступными более широкому кругу покупателей. Так, уже сейчас в ассортименте компаний Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Vivo можно найти достойный вариант со стоимостью не выше 20000 рублей.


По своему дизайну и характеристикам он будет сравним с прошлогодними флагманами, а в некоторых моментах даже превзойдет их, так зачем переплачивать? Вы получите модель, которая еще долго будет оставаться актуальной, хорошо фотографирует и долго работает от одного заряда. Мы подготовили ТОП телефонов 2020 до 20 тысяч, куда вошли лучшие и топовые модели в своей ценовой категории. При подготовке рейтинга мы опирались на обзоры экспертов и отзывы пользователей на Я. Маркет. 

Лучшие смартфоны до 20000 рублей: ТОП 10 2020 года

10. Samsung Galaxy M31 - квадрокамера и самый емкий аккумулятор

Samsung Galaxy M31Телефоны до 20000 рублей с отличной камерой становятся реальностью, что подтверждает Samsung Galaxy M31. В нем используется сочетание:

  • Ведущего 64 Мп объектива;
  • 8 Мп широкоугольного;
  • 5 Мп для макросъемки;
  • 5 Мп датчик глубины. 

В сочетании с хорошей светосилой получаем красочные и красивые фото даже в сложных условиях. Не меньше удивляет автономность. Смартфон выдерживает до 16 часов воспроизведения видео, все это заслуга аккумулятора на 6000 мАч. Он быстро заряжается с помощью 15-Ваттного фирменного блока. Следующим достоянием выступает 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2340x1080 пикселей. Его отличает яркая и насыщенная цветопередача. В каплевидный вырез сверху встроена 32 Мп фронталка.


Сердцем аппарата выступает чип Exynos 9611 с 8 ядрами и частотой до 2.3 ГГц, что в сочетании с 6/128 Гб памяти открывает прекрасный игровой потенциал и позволяет справиться с многозадачностью. NFC есть, но только в версии SM-M315F/DSN. Отдельный слот предусмотрен под MicroSD.


Плюсы:

  • Впечатляющий Super AMOLED экран;
  • Автономность;
  • Качество дневных фото и видеороликов;
  • Уже из коробки доступен Андроид 10;
  • Много памяти;
  • Отдельный слот под MicroSD и НФС;
  • Производительная начинка.

Минусы:

  • Иногда тормозит анимация в интерфейсе, что связано с оптимизацией оболочки;
  • Недоработанный режим ночной съемки;
  • Задник сконструирован из пластика. 

9. Redmi Note 9S 6/128GB - есть все, о чем только можно мечтать

Redmi Note 9SСмартфон в пределах 20000 рублей выделяется огромными амбициями в области мобильной фотографии, производительным железом и шикарной матрицей. Чипсет Snapdragon 720G дополняет 4/64 Гб памяти. Комбинация удачная, быстродействие оболочки и мгновенный запуск тяжелых приложений вас порадует. Одновременно можно установить две СИМ-карты и MicroSD. 6,67-дюймовый экран выдает изображение с разрешением 2400х1080 пикселей при соотношении сторон 20:9. 


Фотосъемка - сильная сторона обозреваемой модели. В ней используется 48, 8, 2 и 2 Мп сенсор, который впечатлит вас своими возможностями. 16 Мп фронталка не только делает красочные фото, но и отвечает за разблокировку по лицу. В качестве альтернативы можно воспользоваться сканером отпечатков пальцев, интегрированном в кнопку питания. Есть фирменный атрибут телефонов Xiaomi и Редми - ИК-порт, превращающий девайс в универсальный пульт. Не хватает NFC.Батарея на 5020 мАч делает Redmi Note 9S настоящим долгожителем и быстро заряжается с помощью 18-ваттного блока.


Плюсы:

  • Дизайн и качество использованных материалов;
  • Мощный чипсет;
  • Время работы от 1 заряда;
  • Добротный дисплей;
  • Шустрый сканер в клавише питания;
  • Аккум на 5020 мАч;
  • ИК-порт.

Минусы:

  • Нет NFC.

8. Redmi Note 8 Pro 6/64GB - классный дизайн, автономность и оптимальные объемы памяти

Redmi Note 8 ProВ конструкции смартфона присутствует усилитель SmartPA 98937, что дает не просто громкий, но и чистый звук. Устройство отличает безрамочный дисплей, который обладает диагональю 6,53-дюйма и занимает 91,4% площади. Он выполнен по технологии IPS, для которой характерна естественная цветопередача и максимальные углы обзора.


Redmi Note 8 Pro ориентирован на молодежь и геймеров, чему способствует 8-ядерный чип MediaTek Helio G90T в комплексе с 6/64 Гб памяти. Но и это не все. Производитель решил, что обычного охлаждения будет недостаточно и реализовал жидкостное, так что проблем с троттлингом точно не возникнет. Не забыли и про NFC

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Любители мобильной фотографии также не останутся разочарованными. Видео записывается в 4K, на камеру с разрешением 64, 8, 2 и 2 Мп удается получить проработанные до мелочей фотографии. Поклонники селфи по достоинству оценят 20 Мп фронталку с множеством доступных фильтров. Аккумулятор на 4500 mAh поддерживает быструю зарядку с мощностью 18 Вт.


Плюсы:

  • Лучшие характеристики за свою цену;
  • Производительное железо;
  • Наличие НФС;
  • Аккумулятор на 4500 мАч;
  • Прекрасные фотографические возможности;
  • Красивый и качественно собранный корпус.

Минусы:

  • Максимальной яркости не хватает под прямым солнцем;
  • TOUCH-ID слишком близко к камерам. 

7. Huawei P40 Lite 6/128GB - интересная новинка от Хуавей с Андроид 10 на борту

Huawei P40 LiteСвой выбор можно остановить на новинке нашего рейтинга, у которой за эти деньги только один недостаток - отсутствие Google сервисов. Их можно установить самостоятельно или воспользоваться альтернативными приложениями, предустановленными и разработанными китайским производителем. Так, все программы можно сказать через AppGallery. Из коробки гаджет работает на Андроид 10 с наложенной поверх него оболочкой EMUI 10.


84% лицевой панели занимает 6,4-дюймовый IPS-дисплей с глазком 16 Мп селфи-камеры сверху. Быстродействие обеспечивается комбинацией чипсета Kirin 810 и 6/128 ГБ памяти. Объем увеличить можно, но сложно. Для этого нужна карта памяти особого формата NMCard. 

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На градиентном заднике красуется четыре датчика на 48, 8, 2 и 2 Мп. Со своей задачей они справляются отлично. Есть NFC, а все компоненты питаются от аккумуляторной батареи на 4200 мАч. Она поддерживает быструю зарядку Huawei Power Up (с 0 до 70% за 30 минут).


Плюсы:

  • Быстрый сканер на боковой грани;
  • Добротная четырехкомпонентная камера;
  • Хорошая начинка;
  • Эргономичный корпус;
  • Градиентные расцветки;
  • 70% заряда набегает за 30 минут;
  • NFC;
  • Достойные камеры;
  • Обилие памяти.

Минусы:

  • Нет сервисов Гугл.

6. Redmi Note 9 4/128 GB  - яркий смартфон с NFC, топовой камерой и ценой до 20000 рублей 

Redmi Note 9 Но нужно учитывать, что НФС есть лишь в модификации M2003J15SG. Обращайте на это внимание перед покупкой. Народный флагман в 2020 году улучшили по всем фронтам. Рамки стали еще меньше и теперь 6,54-дюймовый FullHD+ дисплей занимает 84% площади. В его верхней левой части присутствует глазок 13 Мп селфи-камеры. Она понравится всем, кто предпочитает почаще выкладывать яркие моменты своей жизни в Инстаграмм.

Телефон до 20000 рублей с хорошей камерой делает фото на 48, 8, 2 и 2 Мп сенсор. Сочетается стандартный, ультраширокоугольный, объектив для макросъемки и определения глубины. Redmi Note 9 - первая модель, построенная на новом 8-ядерном чипе MediaTek Helio G85 с частотой 2 ГГц. Впридачу идет 4/128 Gb памяти. Мощности хватает даже в требовательных играх. Но главный плюс модели в ее автономности. Батарейка на 5020 мАч быстро заряжается от комплектного 18-ваттного блока и в среднем работает 1,5-2 дня. Радует, что производитель сохранил разъем под проводную гарнитуру.


Плюсы:

  • Порадовал аккумулятор;
  • Много памяти;
  • Есть NFC чип;
  • Быстродействие;
  • Эффектный дизайн;
  • Батарея на 5020 мАч;
  • Годная квадрокамера.

Минусы:

  • Быстро греется в тяжелых играх. 

5. Galaxy A51 64GB - лучший бюджетный смартфон от корейского производителя

Galaxy A51 64GBТелефон не только потрясно выглядит, но и предлагает сочный AMOLED дисплей с диагональю 6,5-дюймов. Он занимает собой практически всю лицевую панель, дополняя эффект погружения во время игр, просмотра фильмов и упрощает работу в многозадачном режиме. Квадрокамера выводит фотографии на профессиональный уровень. Это лучший выбор для тех, кто увлекается мобильной фотографией и хочет при любых условиях  получать превосходные кадры. Искусственный интеллект лишь помогает в этом, выставляя оптимальные настройки и обрабатывая результат съемки на 48, 12, 5 и 5 Мп объектив

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Производительность - сильная сторона героя нашего обзора. При цене до 20000 рублей он получил фирменный процессор Exynos 9611 с 8 ядрами и частотой 2,3 ГГц. Его дополняет 4/64 Гб памяти, что обеспечивает быстрый запуск любых приложений и хорошую многозадачность. Геймерам приглянется режим Game Booster, повышающий плавность картинки в играх. 

Батареи на 4000 мАч хватает на 15 часов серфинга интернета и 20 часов воспроизведения фильмов. При этом она быстро заряжается через USB Type-C, есть NFC и 3,5-мм аудиоразъем.


Плюсы:

  • Сочный AMOLED дисплей практически без рамок;
  • Функция Always On Display;
  • Неприметная фронталка;
  • Быстрый сканер в экране;
  • Качество фото;
  • Отдельный слот под MicroSD;
  • Присутствует NFC и 3,5 аудиоразъем.

Минусы:

  • Нет стабилизации при записи 4K видео. 

4. Realme 6 Pro 8/128GB - яркий бюджетник с большим безрамочным 90 Гц экраном 

Realme 6 ProЕсли вы ищите топовую модель для игр, то Realme 6 Pro станет прекрасным выбором. Этому способствует 90 Гц IPS дисплей, занимающий 90,5% площади за счет минимальных рамок. При диагонали 6,5-дюймов он работает под разрешением 2400 х 1080 пикселей. Увеличенная частота обновления кадров делает картинку более плавной во время динамичных сцен, что дает больше эмоций от любимых игр и дает небольшое преимущество в сетевых баталиях. 


Четырехкомпонентная камера позволяет делать отличные дневные и ночные фото. Качественному результату способствует сочетание следующих сенсоров:

  • 64 Мп ведущий объектив;
  • 8 Мп ультраширокоугольный с углом обзора 105 градусов;
  • 12 Мп телеобъектив;
  • 2 Мп для аккуратного размытия на портретных фотографиях.

Камера запечатлит мельчайшие подробности. Ей хорошо даются портретные, панорамные фото и макроснимки. Искусственный интеллект улучшает результат и поддерживает бьютификацию. Она особенно полезна при съемке селфи. 


8-ядерный чип Mediatek Helio G90T дополняется 8/128 Gb памяти, что открывает перед пользователем большие возможности в играх. Интерфейс просто летает. Прирост производительности дает функция Hyper Boost, которая в нужный момент повышает производительность системы в играх. Батарейка на 4300 мАч от комплектного 18-ваттного блока заряжается до 100% за один час.


Плюсы:

  • Соотношение цена качество;
  • Внешний вид c оригинальными вариантами расцветки;
  • 6 камер с впечатляющей детализацией;
  • Объемный звук Dolby Atmos;
  • Хорошая комплектация.

Минусы:

  • Чиспет по своей производительнсти уступает конкурентам. 

3. Redmi Note 9 Pro - кому топовые камеры и мощный аккумулятор?

Redmi Note 9 ProНа сегодняшний день это самый топовый телефон в линейке Редми, который по соотношению цена  качество станет идеальным выбором. Он получил большой дисплей, мощный аккумулятор на 5020 мАч и производительную начинку. Рамки по периметру 6,67-дюймового дисплея минимальные, что позволило ему занять 85% площади. Разрешение 2400х1080 дает 395 пикселей на дюйм. Картинка прекрасно проработана и радует своей насыщенностью. По центру верхней части присутствует каплевидный вырез под 16 Мп фронталку


Из необычного - сканер отпечатков пальцев не сзади и он не встроен в экран, его интегрировали в клавишу питания. Восьмиядерный процессор Snapdragon 720G с частотой 2.3 ГГц дополняется графическим ускорителем Adreno 618, 6/128 Гб памяти. Такая связка очень хорошо проявит себя в играх, а с остальными задачами справится не напрягаясь. И без того внушительный объем можно расширить MicroSD, для которой предусмотрен отдельный слот


Квадрокамера с ведущим сенсором на 64 Мп делает качественные снимки с натуральной цветопередачей. Они не разочаруют вас даже в слабой освещенности благодаря светосиле f/1.8. Есть НФС, ИК-порт для управления домашней техникой. Батарейки хватает на пару дней без подзарядки, которая осуществляется через 30-ваттный зарядный блок.


Плюсы:

  • Добротная матрица;
  • Качественно собранный корпус из стекла и металла;
  • Достойный уровень производительности;
  • Фотографические возможности;
  • Долго работает от одного заряда и быстро заряжается от 30-ваттного блока;
  • Щедрая комплектация.

Минусы:

  • Скользкий корпус;
  • Неудобное управление зумом в стоковом приложении “Камера”.

2. Realme 7 8/128GB


Realme 7


Лучшие смартфоны до 20000 рублей впечатляют своими возможностями. Дизайн новинки не претерпел заметных изменений в сравнении с предшественником, но в глаза сразу бросается красиво оформленные камеры. Их четыре с ведущим 64 Мп сенсором Sony IMX682, ультраширокоугольным 8 Мп, 2 Мп макрообъективом и 2 Мп для создания эффекта Боке. В сочетании со светосилой f/1.8 получаем отличный результат как при дневной съемке, так и в слабой освещенности. Видео записывается в 4K при 30 к/с и в FullHD при 60 к/с. 


Фишкой модели стал аккумулятор на 5000 мАч, который не только продержится пару дней при активном использовании, но и меньше чем за час зарядится до 100% благодаря 30 Вт комплектной зарядке. Список преимуществ продолжает дисплей, который при диагонали 6,5-дюйма работает под FullHD+ разрешением и обладает увеличенной частотой обновления кадров в 90 Гц. В его верхний левый угол аккуратно встроена 16 Мп селфи-камера. За счет минимальных рамок экран занимает 83% площади. \


Быстродействию и без того удобной оболочки RealmeUI способствует новый чипсет Mediatek Helio G95 с 8 ядрами и частотой до 2 ГГц. Вдобавок к нему идет 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR4x в сочетании со 128 Гб встроенной UFS 2.1. Есть отдельный слот под MicroSD до 256 Гб, НФС и 3,5-мм аудиоразъем.


Плюсы:

  • Красивый и добротно собранный корпус;
  • Боковое расположение дактилоскопического сканера;
  • Время зарядки до 100% не превышает часа;
  • АКБ на 5000 mAh;
  • Качество звука;
  • Большой и сочный 90 Гц дисплей;
  • До 8 Гб ОЗУ;
  • Быстродействие;
  • Все игры идут на ура;
  • Удобная оболочка без рекламы;
  • Функция записи звонков;
  • Три слота - 2 под Сим-карту и один под флешку.

Минусы:

  • Качелька регулировки громкости расположена слева, что не совсем удобно.

1. Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB


Xiaomi Poco X3


Смартфон работает на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 732G, который включает в себя 8 ядер и разгоняется до 2.3 ГГц. Он отличается расширенными вычислительными возможностями искусственного интеллекта. Приставка “G” в названии обозначает игровую направленность чипсета, он потянет даже последние новинки на высокой графике. Хорошей многозадачности способствует 6 Гб ОЗУ, а для хранения данных предусмотрено 64 или 128 Гб встроенного накопителя с возможностью расширения объема посредством установки карточки MicroSD. 


Для того, чтобы топовое железо не перегревалось, используется инновационная система охлаждения LiquidCool 1.0. Многослойный графит обеспечивает эффективное отведение тепла от дисплея, а тепловая трубка отличается на 70% увеличенной площадью рассеивания, что ускоряет остывание процессора. Есть NFC и батарейка на 5160 мАч, которая выдерживает 10 часов игры и 17 часов воспроизведения видео в FullHD качестве. Она еще и быстро заряжается от 33 Вт комплектного блока - до 100% за 65 минут. 


Экран наделили диагональю 6,67-дюйма и разрешением 2400X1080 пикселей, но на этом достоинства только начинаются. Частота обновления достигает 120 Гц, что обеспечивает плавность картинки во время динамичных сцен, а частота дискретизации вовсе достигает 240 Гц. Это дает преимущество в играх и моментальный отклик в 4,16 мс. Частота обновления автоматически подстраивается под приложение, которым вы пользуетесь в данный момент, что увеличивает автономность. Благодаря минимальным рамкам матрица занимает 91,25% площади, а в ее верхней центральной части расположена 20 Мп селфи-камера. 


Стереодинамики Hi-Res Audio дают потрясающий звук, который хочется слушать снова и снова, а заснять лучшие моменты жизни позволит квадрокамера на 64, 13, 2 и 2 Мп.


Плюсы:

  • Высокий уровень производительности, которого хватает во всех играх;
  • Потрясающий тонкорамочный 120 Гц дисплей;
  • Крутой звук из динамиков;
  • Приятный виброотклик;
  • Отличная фронталка и неплохие основные камеры;
  • Видео с оптической стабилизацией в 4K;
  • АКБ на 5160 мАч со сверхбыстрой зарядкой;
  • Удобен в руке и приятен тактильно;
  • С завода наклеена пленка, а в подарок идет прозрачный чехол;
  • ИК-порт и НФС;
  • Защита от брызг;
  • Сканер в кнопке питания;
  • Выделенный слот под карту памяти.

Минусы:

  • Корпус собирается из пластика.

На что рассчитывать в смартфоне до 20 тысяч рублей?

  • Большой дисплей с FullHD+ разрешением и минимальными рамками;
  • Три или четыре основных камеры с высоким качеством съемки. Разрешение ведущего модуля может достигать 64 Мп;
  • 4 или 6 Гб ОЗУ;
  • 64 или 128 Гб внутренней памяти;
  • Как правило, есть NFC и емкий аккумулятор от 4000 мАч;
  • Зарядка с 0 до 100% занимает около часа;
  • Мощное железо, которое потянет топовые игры. 

Смартфон с лучшим соотношением цена качество до 20000 рублей

По цене-качеству лучшим будет Redmi Note 9 Pro, что подтверждают отзывы пользователей. У него есть все, о чем только можно мечтать - внушительные объемы памяти, качественные камеры с сенсором на 64 Мп, топовая производительность и автономность. Железо будет актуальным еще минимум несколько лет. 

Смартфон с лучшей камерой до 20000 рублей

Redmi Note 8 Pro. Достойному результату способствует продвинутая система искусственного интеллекта и удачная комбинация сенсоров, каждый из которых успешно выполняет свою роль. 

С хорошим аккумулятором 

Samsung Galaxy M31 оборудован батарейкой на 6000 mAh, что уже о многом говорит. По результатам тестов ее хватает минимум на пару дней. 

Каждый телефон рейтинга MobileGadjet достоин вашего внимания и может быть рассмотрен в качестве варианта для покупки. А если вы владеете любой из моделей нашего списка лучших, то поделитесь своим пользовательским опытом в комментариях. 

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