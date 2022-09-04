MobileGadjet.ru - лучший сайт, на котором вы найдете обзоры смартфонов 2022 года, рейтинги техники, новости и многое другое

Современный формат обучения в школе, колледже и университете подразумевает использование компьютеров и ноутбуков, которые нужны для поиска информации, подготовки презентаций, рефератов, дипломов и курсовых проектов. Ноутбук использовать значительно удобней, ведь в отличии от ПК от будет мобильным и
Фотоэпиляция представляет собой безопасный и эффективный способ удаления нежелательных волос на лице и на теле. Вспышки света воздействуют непосредственно на фолликул, тем самым замедляя и предупреждая последующий рост. Если прежде фотоэпиляторами обладали лишь косметологические салоны, то сейчас
В последнее время меломаны все чаще выбирают лучшие полноразмерные беспроводные наушники для музыки и игр, которые отличаются хорошим звуком, микрофоном и активным шумоподавлением. Звук в них получается более объемным, а эффект погружения будет сильнее благодаря отсутствию посторонних шумов. К
Системы жидкостного охлаждения при правильном выборе помогают эффективно отводить тепло, образуемое процессором или видеокартой вашего компьютера. Они работают по тому же принципу, что и система охлаждения в двигателе современного автомобиля. При правильном выборе СВО повысит производительность и
Xiaomi - один из лучших китайских производителей, продукция которого всегда пользуется популярностью благодаря идеальному соотношению цены и качества. Фирма выпускает самую разнообразную технику, в том числе и качественные беспроводные наушники, о которых и пойдет речь в нашем новом рейтинге. В нем
Музыкальный центр станет идеальным подарком меломану, ведь при правильном выборе они выводят качество воспроизведения музыки на новый уровень. Многие модели поддерживают и караоке, что поможет ярко провести досуг в компании друзей и продемонстрировать свои таланты. Такая техника отличается
Процессор является основной любого ПК, ведь он обрабатывает все задачи и процессы. Соответственно от его мощности зависит скорость и стабильность работы компьютера. Высокая тактовая частота позволяет улучшить производительность в играх, а большое количество ядер ускорит решение трудоемких рабочих
Внешний жесткий диск для многих станет спасением, ведь его можно использовать для хранения большого количества семейных фотографий, рабочих документов, фильмов, игр, резервных копий важных данных. Накопитель может иметь внушительный объем - 500 Гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 Тб и даже 16 Тб, каждый сможет
В 2022 году все больше профессий переходит в цифровое поле, не стал исключением и дизайн. Для графического дизайна, 3D-моделирования и анимации используются лучшие графические планшеты с экраном, которые позволяет в полной мере реализовать свои творческие способности и делают процесс максимально
В новом рейтинге мы рассмотрим самые лучшие капельные кофеварки для дома в 2022 году, которые помогут приготовить вкусный и ароматный напиток. В отличии от рожковых кофеварок и автоматических кофемашин, техника капельного типа стоит значительно дешевле, что и способствует ее популярности.
Если вы задумываетесь о покупке нового пылесоса, то сейчас самое время, ведь на Алиэкспресс стартует распродажа с большими скидками на них. Скидки распространяются на продукцию компании Dreame, которая является дочерней компанией Xiaomi. Она выпускает качественную и надежную технику, которую
Сегодня мы поговорим о назревающих распродажах, на которых можно купить лучшую технику за минимальный ценник. Среди самых выгодных предложений стоит выделить смартфоны и наушники от компании WIKO. Для тех, кто не в курсе - это молодая французская компания, которая быстро распространяется по Европе
Для съемки видеоконтента в экстремальных условиях потребуется качественная action камера, которая хорошо подходит для рыбалки, для путешествий, для мотоцикла и ведения своего видеоблога. Благодаря влагозащищенному корпусу экшен камера может осуществлять съемку под поверхностью воды и в других
Лучшие смартфоны Xiaomi 2022 года отличаются хорошей батареей повышенной емкости, лучшей камерой в своем бюджете, удачным соотношением цены и качества. Это способствует популярности телефонов бренда в России и по всему миру. Мы подготовили рейтинг по отзывам покупателей и обзорам экспертов, который
Квадрокоптеры стали очень популярны в 2022 году. Теперь их воспринимают не как дешевую детскую игрушку, а как профессиональный инструмент, с помощью которого записывают любительские видеоролики, снимают контент для видеохостингов, репортажи и сцены для мирового кинематографа. Используя хорошие
В 2022 году не принято стирать белье вручную, ведь с этим прекрасно справляется стиральная машинка. Еще лучше, когда она с функцией сушки, что позволяет надеть белье сразу после стирки и экономит уйму времени для вас. Мы подготовили рейтинг стиральных машин с сушкой хорошего качества, который