MobileGadjet.ru - лучший сайт, на котором вы найдете обзоры смартфонов 2022 года, рейтинги техники, новости и многое другое

Рейтинги и обзоры
04 сен 2022
Рейтинги и сравнения / Ноутбуки
Самые лучшие бюджетные ноутбуки для учебы по соотношению цены и качества: ТОП-10 
Современный формат обучения в школе, колледже и университете подразумевает использование компьютеров и ноутбуков, которые нужны для поиска информации, подготовки презентаций, рефератов, дипломов и курсовых проектов. Ноутбук использовать значительно удобней, ведь в отличии от ПК от будет мобильным и
03 сен 2022
Рейтинги и сравнения
ТОП-8 самых лучших фотоэпиляторов по отзывам покупателей 
Фотоэпиляция представляет собой безопасный и эффективный способ удаления нежелательных волос на лице и на теле. Вспышки света воздействуют непосредственно на фолликул, тем самым замедляя и предупреждая последующий рост. Если прежде фотоэпиляторами обладали лишь косметологические салоны, то сейчас
03 сен 2022
Рейтинги и сравнения / Наушники и колонки
Лучшие полноразмерные беспроводные наушники: ТОП-12 
В последнее время меломаны все чаще выбирают лучшие полноразмерные беспроводные наушники для музыки и игр, которые отличаются хорошим звуком, микрофоном и активным шумоподавлением. Звук в них получается более объемным, а эффект погружения будет сильнее благодаря отсутствию посторонних шумов. К
31 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Компьютеры
Лучшие системы водяного охлаждения СВО для процессора ПК
Системы жидкостного охлаждения при правильном выборе помогают эффективно отводить тепло, образуемое процессором или видеокартой вашего компьютера. Они работают по тому же принципу, что и система охлаждения в двигателе современного автомобиля. При правильном выборе СВО повысит производительность и
31 авг 2022
Рейтинги и сравнения
ТОП-10 лучших беспроводных наушников Xiaomi с хорошим звуком и микрофоном
Xiaomi - один из лучших китайских производителей, продукция которого всегда пользуется популярностью благодаря идеальному соотношению цены и качества. Фирма выпускает самую разнообразную технику, в том числе и качественные беспроводные наушники, о которых и пойдет речь в нашем новом рейтинге. В нем
30 авг 2022
Рейтинги и сравнения
ТОП-13 самых лучших музыкальных центров по соотношению цены и качества 
Музыкальный центр станет идеальным подарком меломану, ведь при правильном выборе они выводят качество воспроизведения музыки на новый уровень. Многие модели поддерживают и караоке, что поможет ярко провести досуг в компании друзей и продемонстрировать свои таланты. Такая техника отличается
23 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Компьютеры
ТОП-13 самых лучших по мощности процессоров для компьютерных игр 
Процессор является основной любого ПК, ведь он обрабатывает все задачи и процессы. Соответственно от его мощности зависит скорость и стабильность работы компьютера. Высокая тактовая частота позволяет улучшить производительность в играх, а большое количество ядер ускорит решение трудоемких рабочих
23 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Компьютеры
ТОП-11 самых лучших внешних жестких дисков HDD для компьютера и ноутбука 
Внешний жесткий диск для многих станет спасением, ведь его можно использовать для хранения большого количества семейных фотографий, рабочих документов, фильмов, игр, резервных копий важных данных. Накопитель может иметь внушительный объем - 500 Гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 Тб и даже 16 Тб, каждый сможет
22 авг 2022
Рейтинги и сравнения
ТОП-13 самых лучших графических планшетов
В 2022 году все больше профессий переходит в цифровое поле, не стал исключением и дизайн. Для графического дизайна, 3D-моделирования и анимации используются лучшие графические планшеты с экраном, которые позволяет в полной мере реализовать свои творческие способности и делают процесс максимально
21 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Бытовая техника
ТОП-10 лучших капельных кофеварок для дома в 2022 году 
В новом рейтинге мы рассмотрим самые лучшие капельные кофеварки для дома в 2022 году, которые помогут приготовить вкусный и ароматный напиток. В отличии от рожковых кофеварок и автоматических кофемашин, техника капельного типа стоит значительно дешевле, что и способствует ее популярности.
21 авг 2022
Новости
Лучшие пылесосы Dreame с хорошей скидкой на Алиэкспресс 
Если вы задумываетесь о покупке нового пылесоса, то сейчас самое время, ведь на Алиэкспресс стартует распродажа с большими скидками на них. Скидки распространяются на продукцию компании Dreame, которая является дочерней компанией Xiaomi. Она выпускает качественную и надежную технику, которую
21 авг 2022
Новости
Лучшие смартфоны Wiko доступны с большими скидками на распродаже Алиэкспресс 
Сегодня мы поговорим о назревающих распродажах, на которых можно купить лучшую технику за минимальный ценник. Среди самых выгодных предложений стоит выделить смартфоны и наушники от компании WIKO. Для тех, кто не в курсе - это молодая французская компания, которая быстро распространяется по Европе
20 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Фото- и видеокамеры
ТОП-8 лучших экшн камер по соотношению цены и качества для покупки в 2022 году 
Для съемки видеоконтента в экстремальных условиях потребуется качественная action камера, которая хорошо подходит для рыбалки, для путешествий, для мотоцикла и ведения своего видеоблога. Благодаря влагозащищенному корпусу экшен камера может осуществлять съемку под поверхностью воды и в других
19 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Смартфоны
Лучшие смартфоны Xiaomi с хорошей камерой, ценой качеством в 2022 году
Лучшие смартфоны Xiaomi 2022 года отличаются хорошей батареей повышенной емкости, лучшей камерой в своем бюджете, удачным соотношением цены и качества. Это способствует популярности телефонов бренда в России и по всему миру. Мы подготовили рейтинг по отзывам покупателей и обзорам экспертов, который
19 авг 2022
Рейтинги и сравнения
ТОП-10 самых лучших квадрокоптеров по цене и качеству камеры в 2022 году
Квадрокоптеры стали очень популярны в 2022 году. Теперь их воспринимают не как дешевую детскую игрушку, а как профессиональный инструмент, с помощью которого записывают любительские видеоролики, снимают контент для видеохостингов, репортажи и сцены для мирового кинематографа. Используя хорошие
19 авг 2022
Рейтинги и сравнения / Бытовая техника
Лучшие стиральные машины с сушкой по цене и качеству для покупки в 2022 году 
В 2022 году не принято стирать белье вручную, ведь с этим прекрасно справляется стиральная машинка. Еще лучше, когда она с функцией сушки, что позволяет надеть белье сразу после стирки и экономит уйму времени для вас. Мы подготовили рейтинг стиральных машин с сушкой хорошего качества, который
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32

MobileGadjet - это молодой и активно развивающийся проект, на страницах которого вы найдете объективные обзоры смартфонов, ноутбуков, планшетов, умных часов и прочей техники, которую сейчас можно найти в продаже. Мы познакомим вас со всеми преимуществами и недостатками каждой модели, чтобы у вас сложилось определенное мнение о ней и вы знали, чего ждать после покупки. У нас вы найдете обзор как дешевых китайских телефонов, так и топовых флагманов. По брендам вас также ждет огромное разнообразие, ведь мы обозреваем все - технику Xiaomi, Samsung, OnePlus, Huawei, Redmi, ASUS и многих других брендов.

MobileGadjet.ru - лучший сайт, на котором вы найдете обзоры смартфонов 2022 года, рейтинги техники, новости и многое другое

На основании наших обзоров вы сможете понять, какой телефон лучше купить в 2022 году, ведь вы будете знать все о плюсах и минусах каждой модели. Вы сможете посмотреть примеры фото и видеороликов, ознакомитесь с тестом производительности и автономности. Мы проводим подробное тестирование каждой модели, чтобы не упустить ни одного важного момента. А если вы не хотите терять время и читать полный обзор, то можно перейти в категорию “Рейтинги”, где вас ждут подборки смартфонов и любой другой техники. Мы подбираем их по разным параметрам. Например, на сайте уже есть рейтинг телефонов с лучшей камерой, самых мощных, автономных и так далее. 

Сайт обзоров новинок телефонов и смартфонов 2022 года проводит тестирование как флагманов, так и бюджетных моделей. У последних обычно оказывается немало недостатков, с которыми нужно ознакомиться перед покупкой и принять взвешенное решение. 

Лучшие смартфоны
ТОП-15 телефонов 2022 с самой лучшей камерой в мире по цене/качеству фото на сегодняшний день ТОП-15 телефонов 2022 с самой лучшей камерой в мире по цене/качеству фото на сегодняшний день Лучшие бюджетные смартфоны: ТОП 10 телефонов 2022 года Лучшие бюджетные смартфоны: ТОП 10 телефонов 2022 года Лучшие смартфоны до 20000 рублей - топ 2022 года по цене и качеству Лучшие смартфоны до 20000 рублей - топ 2022 года по цене и качеству
Лучшие наушники и колонки
ТОП 13 самых лучших беспроводных TWS наушников по соотношению цены и качества в 2022 году  ТОП 13 самых лучших беспроводных TWS наушников по соотношению цены и качества в 2022 году  ТОП-15 самых лучших Блютуз колонок по качеству звука для дома для покупки в 2022 году  ТОП-15 самых лучших Блютуз колонок по качеству звука для дома для покупки в 2022 году  ТОП 15 самых лучших проводных наушников 2022 для телефона по цене и качеству звука ТОП 15 самых лучших проводных наушников 2022 для телефона по цене и качеству звука
Лучшее сетевое оборудование
Лучшие двухдиапазонные бюджетные Wi-Fi роутеры 2022 для дома и квартиры Лучшие двухдиапазонные бюджетные Wi-Fi роутеры 2022 для дома и квартиры Лучший 4G Wi-Fi роутер с СИМ-картой для дома и дачи в 2022 году  Лучший 4G Wi-Fi роутер с СИМ-картой для дома и дачи в 2022 году  Лучшие гигабитные роутеры с Wi-Fi для дома для покупки в 2022 году  Лучшие гигабитные роутеры с Wi-Fi для дома для покупки в 2022 году 
Автомобили
ТОП 15 самых лучших автомобильных видеорегистраторов по цене и качеству для покупки в 2022 году  ТОП 15 самых лучших автомобильных видеорегистраторов по цене и качеству для покупки в 2022 году  Самый лучший комбо регистратор с радар детектором - рейтинг моделей 2022 года по отзывам пользователей Самый лучший комбо регистратор с радар детектором - рейтинг моделей 2022 года по отзывам пользователей Лучший бу автомобиль за 300 тысяч рублей в 2022 году - ТОП-6 надежных и доступных в обслуживании машин Лучший бу автомобиль за 300 тысяч рублей в 2022 году - ТОП-6 надежных и доступных в обслуживании машин
Лучшие строительные инструменты
Самые лучшие и надежные аккумуляторные шуруповерты до 5000 рублей 2022 года Самые лучшие и надежные аккумуляторные шуруповерты до 5000 рублей 2022 года ТОП самых лучших перфораторов для дома по соотношению цены и качества в 2022 году  ТОП самых лучших перфораторов для дома по соотношению цены и качества в 2022 году  ТОП-13 самых лучших бензиновых триммеров для травы по соотношению цены и качества  ТОП-13 самых лучших бензиновых триммеров для травы по соотношению цены и качества 
Лучшее медицинское оборудование
Рейтинг лучших автоматических тонометров по точности и надежности в 2022 году Рейтинг лучших автоматических тонометров по точности и надежности в 2022 году ТОП-12 самых лучших электрических зубных щеток Oral B по цене и качеству чистки в 2022 году ТОП-12 самых лучших электрических зубных щеток Oral B по цене и качеству чистки в 2022 году Какая недорогая электрическая щетка лучше по мнению стоматологов? Какая недорогая электрическая щетка лучше по мнению стоматологов?
Лучшая бытовая техника
Лучшие стиральные машины автомат 2022 до 25 000 рублей по цене/качеству Лучшие стиральные машины автомат 2022 до 25 000 рублей по цене/качеству Лучшие недорогие стиральные машины 2022 по цене, качеству и надежности Лучшие недорогие стиральные машины 2022 по цене, качеству и надежности Лучшие стиральные машины 2022 до 30000 рублей - ТОП надежных моделей Лучшие стиральные машины 2022 до 30000 рублей - ТОП надежных моделей
Рейтинги смартфонов Лучшие смартфоны до 30 000 рублей Лучшие смартфоны до 25 000 рублей Лучшие смартфоны до 20 000 рублей Лучшие смартфоны до 15 000 рублей Лучшие смартфоны до 10 000 рублей Смартфоны с лучшей камерой Самые автономные смартфоны Самые продаваемые смартфоны в России и мире Лучшие бюджетные смартфоны Какой телефон выбрать для школьника? Лучшие десткие смарт-часы Лучший телефон для игр
Бытовая техника ТОП-10 лучших встраиваемых посудомоечных машин ТОП холодильников по качеству и надежности Лучшие недорогие стиральные машины ТОП самых лучших утюгов для дома ТОП лучших микроволновых печей ТОП 15 самых лучших встраиваемых электрических духовых шкафов Роутеры и сетевое оборудование Лучшие двухдиапазонные роутеры Самые быстрые гигабитные роутеры Наушники Лучшие беспроводные TWS Наушники
Автомобили Смарт-часы Строительные инструменты Реклама и сотрудничество Мы Вконтакте
Рейтинги смартфонов
Бытовая техника
Роутеры и сетевое оборудование
Наушники
Автомобили Смарт-часы Строительные инструменты Реклама и сотрудничество Мы Вконтакте